В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса), сообщает LB.ua.

В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.

Обвал произошел перед выходными.

КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.