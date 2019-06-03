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В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 (бывшая Анри Барбюса), сообщает LB.ua.

В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие. В нем уже давно никто не живет.

Обвал произошел перед выходными.

КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.
ForUm

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