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Около 70 тысяч верующих Украинской Православной Церкви, среди которых были дети, почтили новомучеников Слобожанщины крестным ходом. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 1 июня, в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
На богослужение были приглашены дети, в том числе учащиеся воскресных школ.

На сугубой ектении была вознесена молитва за мир в Украине и о единстве Православия во всем мире.

После Богослужения состоялся крестный ход с участием детей, в котором приняли участие около 70 тысяч верующих.
Молитвенное шествие завершилось благодарственным молебном на территории харьковского Свято-Покровского мужского монастыря.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий поздравил с праздником духовенство и верующих и поблагодарил за совместную молитву, а также призвал Божие благословение на маленьких участников богослужения, проходившего в День защиты детей.
ForUm

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