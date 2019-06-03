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Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, временно исполняющий обязанности председателя СБУ, Иван Баканов допускает, что возглавит спецслужбу.

Об этом он заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает УНИАН.

«Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру, соответственно, я буду председателем СБУ. Если же нет — то уж как будет», - сказал он. На вопрос, рассматривается ли его кандидатура на эту должность, он сказал: «Мне это неизвестно».

Напомним, 22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
ForUm

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