Сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава, сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что погибший десантник был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.

«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем героя-защитника навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и воинской части выражают соболезнования родным и близким бойца.