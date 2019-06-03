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Сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава, сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что погибший десантник был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.

«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем героя-защитника навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и воинской части выражают соболезнования родным и близким бойца.
ForUm

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