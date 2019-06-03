За минувшие сутки, 2 июня, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил:

у города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;

вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.