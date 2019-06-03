За минувшие сутки, 2 июня, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил:
у города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
у населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен.
С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
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