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В результате сильного ветра, который в Днепропетровской области снес крышу над сценой на рок-фестивале KOZAK Fest, погиб один человек. Об этом сообщает местный сайт 056.ua.

Сообщается, что поздно вечером 1 мая на месте проведения фестиваля началась гроза, скорость ветра достигала 25 м/с, позже начался сильный ливень, который затопил местность, где проводилось мероприятие с участием около 10 тыс. зрителей. Из-за грозы также снесло батут, были повреждены сцена и палатки.

В ГСЧС сообщили, что в результате погиб представитель обслуживающего персонала, кроме того, еще два зрителя получили переломы и были госпитализированы. Спасатели вытащили из затопленной балки 53 авто, а также эвакуировали 135 человек.

Напомним, ранее Styler писал, что на Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены. Отметим, фестиваль украинских исполнителей дожжен был пройти с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области. Однако из-за непогоды и трагических последствий мероприятие досрочно завершили.
ForUm

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