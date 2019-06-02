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Россия может столкнуться с отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио. 

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Поводом может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики подозревают в фальсификации документов по этому расследованию.

Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады поступают на фоне подготовки к заседанию совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание планируется 8-9 июня в Монако.
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