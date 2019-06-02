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Из-за ухудшения погоды в Украине на утро 2 июня обесточены почти 200 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, Полтавская - 46, Киевская - 40, Винницкая - 38, Черкасская - 35, Кировоградская - 15, Днепропетровская - 5 и Сумская - 5 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что 2 июня западные области зальют дожди, а в восточных и южных регионах ожидается сухая и жаркая погода. Сильные ливни и грозы ожидаются в южной части Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях. Синоптики отмечают, что при такой ситуации могут быть краткосрочные, но очень сильные ливни, град и шквалы.

В южных и восточных, а также в большинстве центральных областей столбики термометров поднимутся до +33.
ForUm

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