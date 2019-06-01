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Силами Генпрокуратуры и Нацполиции вчера удалось отбить рейдерскую атаку на 18-тысячный город Киевской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

«Совместно с Нацполицией вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены. Но это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательстве о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год», - отметил Луценко.

Луценко также разместил видео, в котором рассказал, что лучшим способом бороться с коррупцией в нашей стране является «закрывать» и источники коррупции, а не только сажать самих коррупционеров.

По словам генпрокурора, за последние три года в Украине было вынесено 2876 приговоров в отношении коррупционеров и 125 млрд грн возвращено в бюджет страны.

Луценко назвал четыре коррупционные источника, которые, по его мнению, удалось прикрыть в последние годы, это злоупотребление в сфере государственных закупок, в сфере Нафтогаза Украины, хищение НДС, полученного за экспортные контракты, а также непрозрачный доступ к лицензиям.

Однако, как отметил Луценко, остались еще три большие проблемы, которые вызывают коррупцию - слишком значительное количество предприятий государственного сектора; таможня, 30% доходов от которой находится в тени, и рейдерство.

Напомним, Зеленский не позвал Луценко на заседание СНБО.
ForUm

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