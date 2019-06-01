В Генпрокуратуре заявили, что по факту фальсификации лекарств для онкобольных задержаны три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Во время досудебного расследования по ч.2 ст. 321−1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что гражданин Б. совместно с другими гражданами Украины и иностранцами осуществляет доставку в Украину фальсифицированного онкопрепарата Keytruda (производитель США и Австрия) и его кустарное изготовление и последующую реализацию на территории Украины и за ее пределами.

После документирования факта незаконной реализации шести флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda на сумму 7 тысяч долларов трое человек были задержаны.

Первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении, и проведение обысков продолжаются.