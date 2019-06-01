В Европейском парламенте лишили предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что причиной лишения аккредитации мог стать неясный статус экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника Тони Комина, которые прошли в Европарламент по спискам союза «Свободные за Европу».

Адвокат Пучдемона Симон Бекаерта рассказал, что обоих политиков не пропустили в здание Европарламента и им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, которые получили мандаты.

Бакаерт подчеркнул, что в то же время остальные парламентарии уже успели получить аккредитацию в Европарламент. Также он заявил, что подобное решение является «произвольным и дискриминирующим».

В результате этого председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов в Испании еще не были опубликованы.