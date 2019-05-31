Киевская прокуратура совместно с сотрудниками СБУ при содействии Департамента безопасности «Укрзализныци» задержала на получении взятки заместителя начальника и начальника отдела филиала «Центр сервисного обеспечения». Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен неправомерной выгоды за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленники задержаны «на горячем» в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.