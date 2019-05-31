также в разделеОбщество
Автошкола, где училась Зайцева, закрылась 3
Полиция открыла дело из-за задержания крымскотатарских активисток 11
Сотрудника СБУ задержали за торговлю наркотиками 19
Установлены лица, причастные к штурму горсовета Львова 10
На Ривненщине найдено массовое захоронение жертв НКВД 14
В одесском аэропорту заверили, что утечки информации не произошло 12
Зеленский уволил главного пограничника Украины 27
Чиновника «Киевтрансгаза» поймали на взятке в $12 тысяч 11
Премьер Малайзии считает недоказанным, что РФ сбила MH17 35
Кубив: «Государство в смартфоне» уже работает 3 года 13
Мангеру смягчили меру пресечения 16
«Хоть гантели не украли»: Зеленский выложил фото из спортзала в АП 93
Медведчук призвал изменить соглашение о ЗСТ с ЕС 25
Крушение катера в Будапеште: украинского капитана арестовали 166
В аэропорту Одессы нашли прослушку 62
МинВОТ инициирует санкции за незаконные раскопки в Крыму 63
30 мая. Картина дня 119
Завтра в Украине пройдут дожди 28

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками СБУ при содействии Департамента безопасности «Укрзализныци» задержала на получении взятки заместителя начальника и начальника отдела филиала «Центр сервисного обеспечения». Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен неправомерной выгоды за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленники задержаны «на горячем» в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги