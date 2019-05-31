Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ до возвращения всех оккупированных украинских территорий. Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем и Республики Польша Яцеком Чапутовичем, которые находятся в Украине.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью», - отметил Зеленский.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в Европейский Союз.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

Президент Украины также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.