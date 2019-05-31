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Бывший сотрудник органов прокуратуры Украины признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, сообщили ForUm’у  в пресс-службе прокуратуры Донетчины.

В ходе специального судебного производства установлено, что бывший следователь органов прокуратуры Донецкой области, изменив присяге работника органов прокуратуры Украины, с августа 2014 начал сотрудничать с террористической организацией «ДНР», заняв должность начальника следственного управления, так называемой «генеральной прокуратуры ДНР».

«Продолжая находиться на указанной должности и по сегодняшний день, перебежчик дает подчиненным незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Учитывая то, что обвиняемый на допросы к следователю и в судебных заседаниях не появлялся, суд, исследовав все предоставленные прокуратурой доказательства, принял в отношении него обвинительный приговор, назначив заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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