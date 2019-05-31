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В результате проведения следственных действий 30 мая 2019 в ООО «Международный аэропорт «Одесса» незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее прокуратура области сообщила, что прокуроры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в одесском аэропорту.

Сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры. И это в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.
ForUm

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