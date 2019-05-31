Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья. В частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальных программах высокого уровня.

На пресс-конференции в Будапеште Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем назвал это «венгерской культурной экспансией», пишет Mukachevo.net.

«На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры», - отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Эта программа требует средств в 2,5 миллиарда форинтов. Это позволит завершить реконструкцию домов в Шаланках и Пейтерфолво. В этом году состоится несколько представлений, но основная часть программы начнется в 2020-м и продлится еще два года.

Грежа отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: «Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины».

По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложениями, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров.