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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и находятся в плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались», - обратился Зеленский к участникам встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

«Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой», - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.
ForUm

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