В Черниговской области раскрыли жулика-нардепа Александра Кодолы, который под видом представителя Владимира Зеленского пытался собрать с местных бизнесменов деньги на свою избирательную кампанию. Но о его махинациях узнали в команде президента. Об этом пишет портал «Персона».

Как отмечается, Александр Кодола в последние дни начал проводить активные встречи с бизнесменами на Черниговщине, себя он позиционировал как делегат от Зеленского, которому поручили организовать выборы в области. Взамен на финансовую помощь он обещал лояльность от новых властей и решение вопросов в новой Раде, куда он якобы гарантировано попадет благодаря покровительству нового Главы государства. Но все это было ложью, и никаких связей у Александра Кодолы с командой Зеленского нет. Вскоре эта информация попала в СМИ – детально об этом написал портал «Антикор».

По данным журналистов, когда Зеленский узнал о «проделках» Александра Кодолы в Черниговской области, он был просто взбешен.

«Он по по-кварталовски лихо назвал того «Кодлой», зарифмовав его фамилию с известным резиновым изделием», - пишут журналисты.

Как сообщается миссию по донесению Александру Кодоле информации о том кто он, и как его называют у Зеленского, поручили Кошевому, который «сделал это мастерски, применив в диалоге присущие ему с детства навыки луганского «пацанчика».

Об этом очень скоро узнали все в Черниговской области и любое общение с Александром Кодолой прекратили. Теперь, как отмечают СМИ, его называют «Тушканом», поскольку «готов продаться, хоть тушкой, хоть чучелом».

Также Александра Кодолу заметили в офисах «Батькивщины» и «радикалов». По информации источников, он пытался договориться, чтоб те отказались от идеи выдвинуть по округу единого кандидата Анатолия Гунько.

Дела у Александра Кодолы действительно плохи. Шансы переизбраться приближаются к нулю. А тем временем правоохранители заинтересовались его махинациями при распределении государственных средств.

«Если раньше в областных правоохранительных структурах бытовало мнение, что Александр Кодола может переизбраться и сохранить иммунитет, то ныне оно противоположное. А это значит, что Александр Кодола имеет шанс поучить реальный тюремный срок», - пишут журналисты.