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Скандальный нардеп Александр Кодола, известный коррупционным скандалом с платным вопросом для генпрокурора, пытается на кануне внеочередных выборов в Верховную Раду наладить схему по сбору средств с крупных бизнесменов в Черниговской области. Об этом говорится в статье «Политический коррупционер Александр Кодола выбивает со спонсоров деньги под личиной партнера Зеленого», опубликованной на сайте .

Как пишут журналисты, Кодола, понимая, что его партия «Народный фронт» «приказала долго жить», решил найти новый способ попасть в Раду, или же хотя бы заработать на предвыборной неразберихе, которая началась на местах после инаугурации Владимира Зеленского и объявлении перевыборов в парламент.

«Кодола в поисках денег прикрылся близостью с новоизбранным президентом Зеленским. Последний якобы поручил ему организовать на Черниговщине отделение партии «Слуга народа» в обмен на политическое покровительство», - говорится в статье.

Однако, на самом деле, никаких отношений у Зеленского и его команды с Кодолой нет. Но об этом не знают бизнесмены в Черниговской области, чем, собственно, и пытается воспользоваться прыткий политик-аферист.

Кодола уже успел провести несколько встреч – всем интересантам он предлагает простую схему: сейчас даете деньги, а после выборов получаете помощь от народного избранника, который «гарантированно» благодаря якобы покровительству Зеленского попадет в Раду.

Впрочем, вряд ли Кодоле удастся долго скрывать свою ложь и уже скоро ему, вполне возможно, придется покинуть не только стены Верховной Рады но и пределы Украины, чтобы не встречаться с обманутыми бизнесменами Черниговщины и правоохранительными органами.
ForUm

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