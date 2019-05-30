Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця согласовало скидки на доставку грузов по железной дороге в порты Бердянск и Мариуполь. Об этом в Одессе на Ukrainian Ports Forum 2019 сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает LIGA.net.

Лавренюк подчеркнул, что Украина реализовывает ряд мер против агрессии России на Азовском море. По его словам, РФ целенаправленно задерживает судна, что ведет к увеличению стоимости фрахта.

«На тарифной комиссии УЗ было принято решение о предоставлении скидки на железнодорожный тариф в размере 20% портам Мариуполь и Бердянск. Это даст возможность портам снизить стоимость перевалки и конкурировать с портами Черного моря, на которые, к сожалению, потенциальные собственники грузов начинают переориентироваться с портов Азова», - сказал Лавренюк.

Замминистра добавил, что это позволит вернуть грузопотоки в порты Азовского моря.

По данным Мининфраструктуры, за 2018 год Бердянский порт потерял около 840 000 тонн грузов. Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста.

Администрация морских портов Украины заявляет, что порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 000 тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.