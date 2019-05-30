За сутки в Киевской области произошло несколько краж церковного имущества, сообщает пресс-служба полиции.

Так, по спецлинии 102 обратился священнослужитель Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района, который сообщил, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века.

Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19, а остальные началом 20 века.

Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения путем взлома замков.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным преступлениям.