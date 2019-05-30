также в разделеПроисшествия
Найдено тело погибшего в бою с ДРГ боевиков сапера 22
Названы версии катастрофы Ми-8 на Ривненщине 49
Названы имена погибших в катастрофе Ми-8 74
ГБР завело дело по факту крушения Ми-8 на Ривненщине 20
На месте катастрофы Ми-8 продолжают искать тела 2 военных 24
На Ривненщине разбился военный вертолет, погибли 4 человека 56
На Житормищине 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации 29
В ратуше Львова выломали дверь, началась драка 175
На Днепропетровщине разбился микроавтобус со школьниками 40
На Львовщине из-за обвала на шахте погибли двое горняков 31
ООС: Боевики 11 раз открывали огонь, ранен военный 12
ДРГ боевиков атаковала силы ООС у Попасной, пропал военный 54
Полиция: Коломыйский адвокат убил жену и покончил с собой 54
На Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь, а тело сожгли в печи 42
В Коломые обнаружили убитыми известного адвоката и его жену 145
Сутки в ООС: 4 обстрела, потерь среди военных нет 11
В Польше в ДТП пострадали две украинки 125
Стала известна причина бунта в одесской колонии 179

За сутки в Киевской области произошло несколько краж церковного имущества, сообщает пресс-служба полиции.  

Так, по спецлинии 102 обратился священнослужитель Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района, который сообщил, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века.

Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19, а остальные началом 20 века.

Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения путем взлома замков.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным преступлениям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги