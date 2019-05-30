Великобритания впервые после инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля разрешила увеличить количество российских дипломатов в Лондоне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Times.

Еще в январе в Британии было 40 российских дипломатов, в настоящее время – 44, указывает издание со ссылкой на официальные данные. После инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года Великобритания выслала 23 «незарегистрированных сотрудников разведки». Всего до инцидента в Солсбери в посольстве работали 58 российских дипломатов.

По данным правительства, пять зарегистрированных российских дипломатов покинули Британию после объявления премьера Терезы Мэй о высылке шпионов. Неизвестно, были ли они среди 23 высланных шпионов. Считается, что Служба внешней разведки России и другие органы государственной безопасности маскируют своих разведчиков дипломатическими рангами для прикрытия.

По оценкам экспертов, увеличение количества дипломатов может быть расценено Москвой как слабость.

«Мы до сих пор хотим, чтобы Россия понесла ответственность за то, что сделала в Солсбери, и мы на них давим», - сказал источник в британском правительстве.

В то же время источник признал, что некоторые каналы, закрытые после инцидента с отравлением, были вновь открыты. Это было сделано для того, чтобы военная позиция Великобритании в Восточной Европе не была неправильно истолкована как подготовка к войне, пояснил собеседник.

Представитель МИД Великобритании отказался обсуждать, сколько дипломатических виз было выдано России, но отметил: «В нашей позиции не произошло никаких изменений... Укомплектование штатов наших соответствующих миссий осуществляется в рамках мер, принятых после Солсбери».

Напомним, в марте 2018 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия, которую тоже госпитализировали. После отравления Великобритания обвинила в причастности к отравлениям Скрипаля Россию и выдворила российских дипломатов.

В сентябре 2018 британские прокуроры назвали причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Великобритания уверяет – это офицеры разведки РФ. По данным журналистов-расследователей, настоящие имена россиян – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль – полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передавал Лондону информацию о российских секретных агентах в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии он переехал жить в Великобританию.