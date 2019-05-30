За минувшие сутки, 29 мая, вооруженные формирования РФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

четыре раза вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

трижды в районе города Авдеевка - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты;

у города Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле села Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм;

у населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта Новолуганское - из автоматических станковых гранатометов;

в районе участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.