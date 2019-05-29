В воскресенье, 26 мая, в Сумах состоялся благотворительный концерт ко Дню семьи.

Фото: УПЦ

Третий год подряд мероприятие приходит в нижнем этаже Троицкого архиерейского собора при поддержке епархиального отдела по делам семьи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии УПЦ.

«Музыканты, исполнители, литераторы, отменно справились с поставленной задачей. За время выступления звучали различные инструменты: скрипка, гитара, фортепиано, виолончель. Выступающие порадовали своим прекрасным творчеством, за что и были щедро вознаграждены аплодисментами собравшейся публики», - рассказали организаторы концерта.

После концерта был проведен сбор благотворительной помощи для девочки, которая проходит очередной курс химиотерапии.