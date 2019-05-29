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В 27-ю годовщину Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви, 28 мая, на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира, который находится у Академического храма в честь Рождества Божией Матери, была отслужена заупокойная лития по усопшим участниками Собора. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением молились преподаватели, студенты Киевских духовных школ, а также прихожане храма.

Духовник КДАиС архимандрит Маркелл (Паук) в сослужении академического духовенства возглавил заупокойную литию по усопшим участниками исторического Харьковского Архиерейского Собора: Блаженнейшим Митрополитом Владимиром (Сабоданом, +2014), митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком, +2011), митрополитом Винницким и Могилев-Подольским Макарием (Свистуном, +2007), митрополитом Черниговским и Нежинским Антонием (Вакариком, +2003), митрополитом Полтавским и Кременчугским Феодосием (Дикуном, +2001), архиепископом Мукачевским и Ужгородским Евфимием (Шутаком, +2000), архиепископом Кировоградским и Александрийским Василием (Васильцев, +1998), архиепископом Сумским и Ахтырским Никанором (Юхимюком, +1997) и епископом Днепропетровским и Криворожским Глебом (Савином, +1998).

Богослужебные песнопения исполнял академический хор под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

Харьковский Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви состоялся 27-28 мая 1992 года в Харькове на территории Свято-Покровского монастыря под руководством митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака, +2011). Большинством голосов участники Собора избрали Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014).
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