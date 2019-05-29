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Глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Роден положительно оценил деятельность Национального банка Украины. Об этом в Twitter сообщил глава НБУ Яков Смолий.

«Наши команды плодотворно работали в течение их (миссии МВФ. - Ред.) пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику», - написал он.

«Приятно, что все единого мненияотносительно важности МВФ для Украины», - добавил глава НБУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом заявил, что сотрудничество с МВФ продолжается.
ForUm

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