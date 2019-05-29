Задекларировав новую политику и новые лица, команда Зеленского то ли из-за нехватки кадров, то ли из-за нехватки информации решила идти дорогой «предшественников» – начала подтягивать старые кадры из «Партии регионов» для формирования партийных структур на Киевщине.

Об этом говорится в статье издания «Информатор» «Новые лица или старые морды?», сообщает Zik.ua.

Как отмечается, сегодня формальным руководителем штаба партии «Слуга народа» в Киевской области является Ольга Коваль, но, утверждает автор статьи, фактически всеми процессами управляет ее отец – Владимир Коваль. Мол, его активность уже нельзя скрыть: именно он ведет переговоры с мажоритарным кандидатами и готовит списки этих кандидатов на утверждение съездом партии Зеленского, который должен состояться в начале июня.

«Именно тот Коваль, который работал руководителем главного управления Киевской областной администрации и был изгнан оттуда. Причина – вымогательство и получение взятки в размере 25 тысяч долларов. Уголовное дело тогда, традиционно, попытались «замять». Однако, из-за большого резонанса этого сделать не удалось. Поэтому вину на себя взял руководитель фонда коммунального имущества, который напрямую подчинен Ковалю. Сам Коваль отделался увольнением», – рассказывает издание.

«Владимир Коваль начал лоббировать своих людей на мажоритарные округа в Киевской области. В частности, сегодня на 90 округ (Белая Церковь) от партии «Слуги народа» планируется креатура Владимира Коваля – Юрий Нестерчук, известный в Белой Церкви тем, что монополизировал все пассажирские перевозки», – говорится в статье.

Как сообщается, еще одним кандидатом на депутатский мандат является некая Скороход Анна. Ее сватают в один из округов по Киевской области, а ее протеже, кроме Коваля, является экс-депутат от «Партии Регионов» – Виктор Тимошенко, близкий человек к Виктору Пискуна. Ее документы уже находятся на рассмотрении в штабе «Слуги народа».

Напомним, советник Президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит партию «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду.