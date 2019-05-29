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В среду, 29 мая, Сейм избрал нового президента Латвии. По итогам парламентского голосования им стал кандидат от Национального объединения Эгил Левитс, сообщает Delfi.

Он заручился поддержкой 61 депутата. Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов «за» и 85 «против», Дидзис Шмитс - 24 голоса «за» и 69 «против».

Эгилс Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Комиссия под его руководством разрабатывала преамбулу Конституции — он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы. Он в последние годы активно комментировал разные вопросы в Латвии.

В 2016 году он был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал «Европейским человеком года в Латвии».
ForUm

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