также в разделеРелигия
На Буковине промышляет аферист, обманывая верующих 12
СМИ: Для преодоления церковного раскола ПЦУ вольют в УПЦ 56
На Одещине церковная община УПЦ отказалась переходить в Румынскую Церковь 28
Опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в 1676-1686 годах 32
Волынская епархия УПЦ провела мастер-классы для детей с особенностями развития 6
Патриарх Варфоломей объяснил, какой статус теперь имеют бывшие главы УПЦ КП и УАПЦ 17
В УПЦ проведут акции в защиту нерожденных детей 9
Ко Дню защиты детей в УПЦ продолжается сбор средств для помощи 150 детям-инвалидам 7
В РПЦ надеются на прекращение дискриминации православных в Украине при новом президенте 17
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом в трех районах 8
На Ровенщине верующие УПЦ за шесть дней пройдут 120 км с иконой преподобного Амфилохия Почаевского 82
Митрополит Антоний (Паканич) - о главной причине проблем 24
На Херсонщине начала работу Всеукраинская молодежная конференция УПЦ 24
На Луганщине православные почтили память Старобельских святых 8
Ограбление храмов УПЦ: похищены шесть старинных икон на Черниговщине и зафиксирован акт вандализма на Киевщине 18
Суд обязал внести в ЕРДР данные о попытке выселения семьи священника из церковного дома на Волыни 10
Патриарх Кирилл обсудил с представителями Совета Европы «украинский вопрос» 30
Епископ УПЦ Виктор (Коцаба) рассказал, как Церковь относится к «гражданским бракам» 18

В Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, крестный ход будет проходить по Днепропетровщине более трех недель - с 12 июня по 6 июля.

Паломники посетят святые места, храмы и монастыри края. Ежедневно на протяжении крестного хода будут совершаться молебны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
6
Теги