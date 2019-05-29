В Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая».
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, крестный ход будет проходить по Днепропетровщине более трех недель - с 12 июня по 6 июля.
Паломники посетят святые места, храмы и монастыри края. Ежедневно на протяжении крестного хода будут совершаться молебны.
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