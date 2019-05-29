Министерство иностранных дел России вызвало посла Испании в стране после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел этой страны назвал Москву «старым врагом».

Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России 28 мая, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая. Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», - заявили в МИД РФ.

И.о. министра в интервью изданию El Periodico заявил: «Наш старый враг, Россия, снова говорит «я здесь» и вернулся как угроза».

Министерство иностранных дел Испании не комментировало ситуацию.