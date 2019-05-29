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Июнь-2019 в Украине будет дождливым и теплым. 

Как рассказала Сегодня завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова, первая неделя лета в Украине будет прохладной.

«После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов», - сообщила она.

Затем ожидается потепление до комфортных +24...+26 днем.

Мартазинова также добавила, что лето в Украине стало короче, осень начнется уже с 15 августа.

«Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и долгую осень», - говорит она. 

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дожди в июне пройдут на Троицу (16 июня) и День Конституции (28 июня). Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит +20...+22 градуса. 
ForUm

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