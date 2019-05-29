Члены религиозной общины Свято-Параскевинского храма села Приозерное, Килийского района Одесской области 28 мая провели приходское собрание, на повестке для которого стоял вопрос об определении канонического статуса и юрисдикционной принадлежности общины.

Фото: УПЦ

В собрании приняли участие и зарегестрировались 41 член общины. Все они единогласно проголосовали за сохранение нынешнего статуса прихода и подчиненность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Часть жителей села, присутствовавших на собрании, отказалась регистрироваться и предприняла попытки сорвать проведение собрания, рассказали в епархии. Во время голосования два человека высказались "против" того, чтобы сохранить верность УПЦ, а пять - воздержались.

«Эти люди, оказавшиеся в абсолютном меньшинстве, являются сторонниками запрещенного за многочисленные нарушения канонов и священнической присяги священника Михаила Стегэреску, бывшего настоятеля этого храма, который, используя этническую принадлежность большей части жителей села Приозерное, в последнее время открыто агитировал за присоединение к Румынской Церкви», - рассказали в пресс-службе Одесской епрахии УПЦ.



В данный момент в селе Приозерное с Бессарабской митрополией сложилась ситуация, подобная той, что последние месяцы происходит с ПЦУ в других регионах.

Бессарабская митрополия была создана в 1992 году Румынской Православной Церковью на территориях, которые дважды в течение 20-го века находились под румынским протекторатом.

«За переход общины в эту антиканоническую юрисдикцию больше всего агитируют люди, которые в храм не ходят и имеют негативную репутацию в селе. Они утверждают, что представители Румынии отремонтировали им храм, и это может быть поводом для смены юрисдикции и перевода прихода на территории Украины в Бессарабскую митрополию», - отмечают в епархии.