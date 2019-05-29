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Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно со следователями Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже.

За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур «откупные». На передаче 100 тысяч долларов фигурантов задержали, сообщает пресс-служба полиции.

В 2018 году в полицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: либо предоставления 100 тыс. долл., либо разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

По факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение поручено Департаменту внутренней безопасности НПУ.

Во время документирования оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека – 41- и 45-летние жители Львова. Аферисты передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая «специализируется» на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный «объект».

Сразу после получения 100 тыс. долл., шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ. Решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст.208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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