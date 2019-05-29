Президент Украины Владимир Зеленский верит, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Международного дня ​​миротворца.

«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране», - отметил Зеленский.

«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты», - подчеркнул глава государства.