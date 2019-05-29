также в разделеПолитика
Саакашвили получил удостоверение для возвращения в Украину 5
В РФ предложили Украине «начать с чистого листа» 14
Стало известно, когда Зеленский посетит Брюссель 13
Волкер: США готовы дать Украине летальное оружие 35
Эксперт: В Украину могут вернуться Арбузов, Клюев и Пшонка 44
Волкер отрицает, что рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана 10
США не будут признавать российские паспорта жителей Донбасса и Крыма 19
Саакашвили заверил, что не рвется ни на какие должности 22
У Порошенко объяснили, где техника из ситуационной комнаты АП 146
Виктор Павлик собрался в Раду 40
СМИ: Штабом Зеленского на Киевщине руководят старые «регионалы» 43
Саакашвили прилетит в Украину уже завтра 38
Зеленский подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении на этой неделе 39
Львовские депутаты призвали Зеленского не нарушать закон и говорить по-украински 41
Первый зарубежный визит Зеленский совершит в Брюссель 50
Депутаты «Народного фронта» будут баллотироваться в ВР по мажоритарным округам 13
Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили 75
Каплин вышел из фракции БПП 58

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Международного дня ​​миротворца.

«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране», - отметил Зеленский.

«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты», - подчеркнул глава государства.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
19
Теги