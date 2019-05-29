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28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: у населенного пункта Широкино – из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм; вблизи населенного пункта Пищевик – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединкое – из минометов калибра 120 мм; дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное – из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Чермалык – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ООС были обстреляны два раза: вблизи Попасной – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Железное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; у города Марьинка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
ForUm

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