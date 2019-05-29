В Україні перебуває місія МВФ, у програмі візиту – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас бізнесмен Ігор Коломойський висловився за тимчасовий дефолт для України за боргами МВФ. Якщо Зеленський слухатиме Захід, то матиме рейтинг, як у Порошенка – 5%, 10%, 15% замість 73%, прогнозує Ігор Коломойський.

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Фурса, інвестиційний банкір; Віктор Галасюк, народний депутат України («Радикальна партія Олега Ляшка»), голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва.

Олександр Лащенко: Панове, є технічний дефолт, є тимчасовий дефолт, про який сказав в інтерв’ю FinancialTimes зокрема Ігор Коломойський, є, власне, дефолт. У чому відмінність? Наскільки вона суттєва?

Сергій Фурса: Дефолт є дефолт. Технічний дефолт – це, можливо, те, що він посилається на Грецію. Насправді це коректно протилежний приклад. З’ясувалося, що у 2009 році у Греції забагато боргів. І далі під керівництвом МВФ, ЄС і кредиторів зробили жорстку програму економії, жорстку програму реформ, не відходячи ні на крок від неї. У них був тиждень затримки платежів. Це можна назвати технічним дефолтом. Але по факту це не дефолт. Коли говоримо про будь-які пропозиції щодо такого дефолту в Україні – це дефолт. І це означає просто фінансова криза. Це країна-банкрут.

Коломойський наводив приклад Аргентини, яка дуже радіє через те, що вісім дефолтів. Але вона одного разу так «раділа» дефолту, що всі вийшли на вулицю, що аж танки довелося виводити. Просто дефолт, а потім за ніч всі депозити з доларів перейшли в депозити в песо, при чому по курсу, який визначив «улюблений» уряд.

Дефолт – він добрий тільки для Ігоря Валерійовича. Дефолт – це криза. Він любить кризи. Плюс будь-яка криза у світі – це коли багатші стають багатшими, а бідні стають біднішими. Він виграє від дефолту, бо йому увага Заходу не потрібна зараз. А ми всі програємо.

За останніх 5 років у нас дуже поступово відбувається деолігархізація. Якщо візьмемо статки людей топ-10 «Форбс» до українського ВВП, то в 2013 році це було 18%, а зараз – 13%. Яка зараз проблема у Коломойського? Він не хоче повертати ті гроші, які вивів з «ПриватБанку» – 5,5 мільярдів доларів. Захід змушує зробити українську державу все, щоб переслідувати Коломойського і повернути ці активи. Його активи «заморожені». Є судові процеси у Лондоні, Швейцарії і в Америці. Тому йому важливо позбутися опіки Заходу для України. Дефолт – один з механізмів зробити так, щоб Захід пішов звідси і отримати контроль над державою і своїми активами. Оскільки він має цей вплив, він може його реалізовувати. Найкращий спосіб – це таким чином. Або торгуватися з Заходом і казати: або ви від мене відчепитися, або я збанкрутую Україну.

Це (інтерв’ю Коломойського FinancialTimes, – ред.) найкращий шлях до вух світової спільноти. Сьогодні це був сигнал продавати (для інвесторів,– ред.). Сьогодні почалися розпродажі українських єврооблігацій, наприклад.

Віктор Галасюк: Дефолт – це хаос. Дефолт – це долар, як мінімум, по 70 гривень, при чому, при тих самих мізерних зарплатах і пенсіях, які є сьогодні. Дефолт – це порушення взятих Україною зобов’язань, це знищення довіри кредиторів і інвесторів, це невизначеність і це значить, що в Україну не йдуть інвестиції. Дефолт – це дуже погана ідея. Точно він невигідний громадянам України. Можливо, він вигідний олігархам, які хочуть «ловити рибу у мутній воді».

Президент має займати державницьку позицію. І перше, що він мав би зробити – це не чекати ніяких приводів, а вийти до українського суспільства, вийти на телекамери і перед інвесторами, перед громадянами України засвідчити, що не буде жодного дефолту, щоб не провокувати зростання долара, не провокувати паніку на ринках.

Україні потрібен насправді не дефолт, а розвиток економіки і заміщення коштів, які залучаються від МВФ, Світового банку, державних боргів. Їх треба заміщати приватними інвестиціями.

– Пане Галасюк, а співпраця з МВФ потрібна Україні?

Віктор Галасюк: Якщо розглядати МВФ, як рятівне коло, яким можна скористатися на кілька місяців у найскрутнішій ситуації, щоб за цей час провести радикальні економічні реформи, позбутися цього ярма, то це гарна ідея. Якщо розглядати МВФ, як замінник власної економіки, гіршого важко собі уявити. Це паліативна допомога.

Ці кошти не йдуть на розвиток. По-друге, вони мізерні. Кілька мільярдів доларів від МВФ на рік для України абсолютно неспівставно з тим, що, наприклад, отримує Польща від ЄС у вигляді грантів без жодних відсотків, без жодних умов. 10 мільярдів євро отримує Польща щороку від ЄС. Україні дають подачки кілька мільярдів доларів США, а за це викручують руки, змушують піднімати ціну на газ, вставляють обмеження, щоб не було інвестиційних стимулів.

Треба виходити планомірно з цієї співпраці. Понад 40 років Туреччина була позичальником МВФ. За 10 років вони повернули все до останнього центу. Україна має розвивати власну промисловість, віддавати борги, а не набирати нові. І жодних дефолтів.

Україна купує значно більше за кордоном, ніж туди продає. Негативне сальдо з часом наростає, при чому саме в результаті співпраці з МВФ. Щоб перекрити цю величезну дірку, допомагають два ключових джерела – кошти, які перераховують українці-емігранти, вимушені заробітчани (це в рази більше, ніж допомога МВФ), а також кредити МВФ. Землю продавати зась! Треба продавати не сировину, а готову продукцію. Україна продає за кордон 7 мільярдів доларів зерна, а борошна продаємо на 70 мільйонів доларів!

– Ви, пане Фурса, теж жодного разу не висловлювалися щодо співпраці України з МВФ? Пенсійний вік, тарифи на газ зростуть для пересічних українців, аж до легалізації грального бізнесу – вимоги МВФ...

Сергій Фурса: МВФ гарантує нашу макроекономічну стабільність. Щоб позбутися ярма МВФ, треба просто один раз виконати програму МВФ. Жодного разу ми не виконали. Україна кожен раз саботує програму МВФ, саботує реформи, бо політична еліта не зацікавлена у реформах. МВФ – це тимчасовий захід, якщо країна нормальна. У Венесуелу МВФ не прийшов – інфляція 1 000 000%, у нас МВФ прийшов, тримає нас, щоб ми не впали, і в нас інфляція зараз 8%. Мета програми МВФ – зробити країну самостійною.

Якби українські політики мали можливість позбутися МВФ, вони давно послали б МВФ. Просто є відповідальність. Якщо цього не зроблять, буде дефолт. У нас за останніх 3 роки значно знизилося боргове навантаження. Було 80% на ВВП, зараз – 59%. Це один з найкращих показників у світі.

Насправді МВФ змушує просто країну жити по засобах, як країна може собі дозволити. Якщо можемо дозволити пенсійний вік 50 років – нехай, але покажіть, що це можливо. МВФ просто приводить країни до тями. І потім йде, якщо країна повністю виконала свою програму. Якщо країна саботує реформи, то рано чи пізно вона повертається до МВФ.

Щоб зараз отримати транш, нам вистачило б просто відновити покарання за незаконне збагачення. Про що каже МВФ: верховенство права, боротьба з корупцією і декомунізація економіки, ринок землі. Без МВФ у нас буде дефолт. Нам ніхто зараз не дасть у борг.