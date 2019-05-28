Сотрудник Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета и директора коммунального учреждения «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» задержаны при получении взятки в 3 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба ГПУ.

«В ходе проведения досудебного расследования задокументирован факт вымогательства и получения главным специалистом отдела Одесского горсовета и директором коммунального учреждения «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов США для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а именно, посредством содействия в предоставлении в аренду нежилого помещения коммунальной собственности, которое находится на территории зоопарка с целью ведения предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.

Злоумышленники разоблачены на горячем и 28 мая задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.