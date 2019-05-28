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В поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области 27 мая начала свою работу XVI Конференция глав и представителей епархиальных отделов по делам молодёжи Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии УПЦ, конференция проходит по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 27 по 31 мая.

Торжественное открытие Конференции началось с молебна, который возглавил глава Синодального Отдела по делам молодёжи УПЦ архиепископ Обуховский Иона. 

После молебна владыка Иона передал участникам и гостям конференции благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Затем секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко зачитал приветственное слово митрополита Херсонского и Таврического Иоанна. 

На протяжении работы этого форума будут рассмотрены актуальные вопросы миссии Церкви среди молодёжи, а также различные проблемы жизни Православия в Украине.
ForUm

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