Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран, сообщает УНИАН.



27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики. «Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», - сообщил Погорельцев.

«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», - отметил Погорельцев.