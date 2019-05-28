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Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран, сообщает УНИАН.

27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам. В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики. «Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», - сообщил Погорельцев.

«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», - отметил Погорельцев.

 
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