За минувшие сутки, 27 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» враг трижды обстрелял позиции украинских защитников:

вблизи населенного пункта Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

вблизи населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четыре оккупанта были ранены.

С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.