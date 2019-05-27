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Во вторник, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается + 25 + 30 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​ожидается + 23 + 27 градусов.

«Важный нюанс завтрашнего дня – южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части)», - написала она в Facebook.  

В Киеве 28-го мая будет сухо, солнечно и жарко, днем ​​нагреет до + 26 + 29 градусов. Но также сильный южный ветер.  

По словам Диденко, в среду погода примерно такая же.

В четверг-пятницу возможны дожди, с конца недели на Западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей.
ForUm

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