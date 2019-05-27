Патриарх Кирилл выразил надежду, что после смены президента в Украине политика государства в отношении верующих изменится, и призвал структуры Совета Европы принять меры для их защиты.

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«Надеюсь, что после смены президента в Украине политика государства в области прав человека изменится», - сказал Патриарх на встрече с верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, передает «Интерфакс».

Он также призвал Совет Европы «осуществлять контроль за соблюдением прав людей в Украине в сфере религиозного выбора».

Предстоятель РПЦ обратил внимание Миятович на то, что прежней властью в Украине было принято два дискриминационных закона в отношении верующих.

Ранее в понедельник Патриарх Кирилл заявил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что обеспокоен проблемами защиты прав человека.

«В последнее время тема прав человека беспокоит меня как Патриарха», - сказал он на встрече с Ягландом в Страсбурге.

Отметив, что «права и свободы либо объединяют, либо разъединяют людей», Патриарх заявил, что Совет Европы «способствует объединению, делая акцент на правах человека», и добавил, что «в полной мере» понимает значение Совета Европы, сформировавшего «основу, на которой возможна интеграция европейских стран».