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В Польше полностью сгорел автобус Киев - Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на TVN24

Пожар произошел 26 мая около часа ночи между Краковом и Катовицами. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать. 

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии. 

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. 
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