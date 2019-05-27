В Польше полностью сгорел автобус Киев - Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на TVN24.

Пожар произошел 26 мая около часа ночи между Краковом и Катовицами. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.