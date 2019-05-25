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Количество пострадавших при взрыве в порту Лаем Чабанг в Таиланде на грузовом судне возросло до 130. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным Министерства здравоохранения страны, более 130 человек доставили в больницы, часть из них жаловалась на чувство ожогов на коже, а другая - на раздражение глаз и горла. В то же время информации о серьезных травмах пока нет.

Напомним, 25 мая в Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, в результате чего были травмированы по меньшей мере 50 человек. Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами. В данное время правоохранители устанавливают причины возгорания.

Доктор местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что более 40 человек были доставлены с ожогами и раздражением глаз. Большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, ног и рук.

В тушении пожара принимало участие 10 спецмашин. Огонь был взят под контроль и ликвидирован.
ForUm

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