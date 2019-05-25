Скандально известный общественник и активист Одессы Стас Домбровский продолжил серию разоблачений преступной деятельности сирийского бизнесмена Аднана Кивана. Об эом сообщает Информатор.

Несколько дней назад Стас выложил в сеть видео посещения одного из жилых комплексов, которые возводятся в Одессе, Черноморске, Киеве под брендом «Жемчужина».

Как оказалось, судя по видео, жемчужины Кадорра слегка с изъяном. К примеру, «жемчужина №8» уже покрыта паутиной трещин. Их видно невооруженным глазом. Некоторые трещины в палец шириной и довольно глубокие.

По словам жителей дома, существенные деформации имеются и в несущих колонах паркинга. Также в ходе репортажа Стаса Домбровского стало известно, что строители экономят на межэтажных перекрытиях. Практически все «жемчужины» сданы в эксплуатацию с перекрытиями, которые на 3-4 см уже необходимых по строительным нормам. Из чего Стас Домбровский сделал вывод, что в любой момент такое здание может сложиться как карточный домик. Примечательно, что одесские «жемчужины» все высотные – по 18-20 этажей.

Слова активиста подтверждают в комментариях под видео и обладатели квартир в других «жемчужинах».

Примечательно, что после данной съемки охрана жилого комплекса, позволившая снимать, была уволена. А руководство Kadorr Group издало распоряжение не пускать Домбровского на территорию любого объекта, построенного Kadorr Group. Все это видно из внутренней переписки компании, которую доброжелатели предоставили активисту.

Но и это еще не все. Стасу Домбровскому стали приходить угрозы физической расправы.

Как заявил сам общественный деятель, он знал, что бороться с Киваном Аднаном опасно для жизни. Но, после истории с недопуском на общественную стоянку перед бизнес-центром Kadorr машины инвалида – участника АТО, Стас Домбровский, решил объявить войну бизнесмену, который, как считает Стас Домбровский, построил, и дальше строит свой бизнес на крови и страданиях украинских граждан.