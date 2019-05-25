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В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал в видео, размещенном на его странице в Facebook.

«За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционеров, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет», — рассказал генпрокурор.

Он добавил, что правоохранительные органы Украины перекрыли несколько источников коррупции. Среди них — несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в Нафтогазе и теневой доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти отрасли были реформированы, и, следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Напомним, Луценко заявил, что ГПУ не выдавала подозрений по делу Приватбанка.
ForUm

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