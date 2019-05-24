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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что чисто военный вариант освобождения оккупированной части Донбасса не рассматривается. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: «Чисто военного варианта я не вижу».

Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: «Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял. – Ред.). Мне самому интересно, как он это видит».

Напомним, 12 мая Наєв заявил, что на военную операцию по освобождению оккупированных Украиной территорий уйдет меньше суток. На вопрос, сколько времени займет освобождение территорий от оккупантов, Наев ответил, что для этого нужно «очень мало времени». 
 
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