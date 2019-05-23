Министр обороны Украины Степан Полторак представил новоназначенного начальника Генерального штаба Руслана Хомчака Вооруженным силам Украины.
Глава оборонного ведомства поздравил Хомчака с назначением и пожелал ему успехов, сообщает 112 Украина.
«Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед. Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных сил, он прошел службу на всех важных должностях, он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, над чем необходимо работать, и у меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность – повышаться, и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины», - отметил Полторак.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко.
Руслан Хомчак – генерал-лейтенант, командир оперативного командования «Юг», участник войны на востоке Украины.
Сообщалось, что в 2014 году генерал Руслан Хомчак отдавал приказы военным выходить из Иловайска.
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