Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве при оперативном сопровождении Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и Главного отдела по борьбе с коррупцией СБУ задокументировали факт вымогательства средств начальником отдела управления противодействия наркотикам ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины.

По предварительной информации, начальник межрайонного отдела управления противодействия наркотикам ГУНП в Днепропетровской области требовал 20 тыс. долларов США от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ (ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 24 мая, после получения первой части средств в сумме 10 тыс. долларов полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, работнику полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.