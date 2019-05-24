В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, 25 и 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Контрактовая площадь» после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади.

26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции «Выставочный центр» после проведения концерта на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Также 26 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В КП «Киевский метрополитен» уточнили, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.

Напомним, 26 различных спортивных, художественных и благотворительных событий состоится в этом году во время празднования Дня столицы и Дня Киева.